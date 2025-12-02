ЗМІ: ЄЦБ відмовився підтримати виплату Україні позики за рахунок росактивів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат.

За словами чотирьох співрозмовників, посадовці звернулися до банку з проханням виступити кредитором для Euroclear Bank, щоб уникнути кризи ліквідності. За словами трьох джерел, ЄЦБ визнав це неможливим, дійшовши висновку, що пропозиція Єврокомісії еквівалентна наданню прямого фінансування урядам, оскільки регулятор покриватиме фінансові зобов'язання держав-членів.

У відповідь на позицію регулятора Єврокомісія почала роботу над альтернативними пропозиціями, які нададуть тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в розмірі 140 млрд євро, розповіли FT два джерела.

Як відомо, проти використання заморожених російських активів для позики Україні виступає Бельгія.

Бельгія вважає, що лобійована Європейською комісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.

Раніше ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.