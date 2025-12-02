СМИ: ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине займа за счет росактивов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат.

По словам четырех собеседников, чиновники обратились в банк с просьбой выступить кредитором для Euroclear Bank, чтобы избежать кризиса ликвидности. По словам трех источников, ЕЦБ признал это невозможным, придя к выводу, что предложение Еврокомиссии эквивалентно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства государств-членов.

В ответ на позицию регулятора Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями, которые предоставят временную ликвидность для поддержки кредита в размере 140 млрд евро, рассказали FT два источника.

Как известно, против использования замороженных российских активов для займа Украине выступает Бельгия.

Бельгия считает, что лоббируемая Европейской комиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально является неправильной и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийских властей.

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.