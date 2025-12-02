У Фінляндії строковиків почали навчати ховатися від ворожих дронів

У Фінляндії внесли деякі корективи у підготовку солдатів строкової служби, врахувавши, як змінились реалії війни через широке застосування дронів у бойових діях в російсько-українській війні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Фінських строковиків почали навчати розміщуватися на ночівлю не лише у наметах, як останнім часом, а й у бліндажах, чи інших імпровізованих укриттях, які можна знайти на місцевості – щоб зробити позицію менш видимою з розвідувальних безпілотників та більш захищеною.

Раніше копати собі укриття на ніч навчали передусім розвідувальні групи, тепер це запровадили для усіх, хто за "легендою" тренувань перебуває досить близько до лінії зіткнення.

В армії пояснили, що основним недоліком намету є те, що він "світиться" на тепловізійних пристроях і швидко видасть розташування. Крім того, намет не забезпечує ніякого захисту від засобів ураження.

