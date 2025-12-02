В Финляндии срочников начали учить прятаться от вражеских дронов

В Финляндии внесли некоторые коррективы в подготовку солдат срочной службы, учитывая, как изменились реалии войны из-за широкого применения дронов в боевых действиях в российско-украинской войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Финских срочников начали учить размещаться на ночлег не только в палатках, как в последнее время, но и в блиндажах, или других импровизированных укрытиях, которые можно найти на местности – чтобы сделать позицию менее видимой с разведывательных беспилотников и более защищенной.

Ранее копать себе укрытия на ночь учили прежде всего разведывательные группы; теперь это ввели для всех, кто по "легенде" тренировок находится достаточно близко к линии соприкосновения.

В армии объяснили, что основным недостатком палатки является то, что она "светится" на тепловизионных устройствах и быстро выдаст расположение. Кроме того, палатка не обеспечивает никакой защиты от средств поражения.

Недавно в Финляндии во время военных учений погиб призывник.

Напомним, в Эстонии решили доплачивать бонусы срочникам за хорошую физическую форму.