Ле Пен візьме участь у президентських виборах, якщо виграє апеляцію

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що планує балотуватися на президентських виборах 2027 року – якщо виграє апеляцію на вирок у справі про фіктивне наймання помічників у Європарламенті, що закрив їй цю можливість.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На запитання про майбутні вибори Ле Пен сказала, що хоче "захистити свою невинуватість" та брати участь у змаганні за президентську посаду.

"Якщо я зможу бути кандидаткою – я буду. Було б ганебно, якби мені завадили нею бути", – сказала Марін Ле Пен.

Також вона заявила, що якщо їй все ж буде заборонено балотуватися через судовий вирок і на виборах 2027 року висуватися від партії буде її молодий лідер Жордан Барделла, то Ле Пен не претендує на прем’єрську посаду.

Останні опитування пророкують впевнену перемогу Барделла на майбутніх президентських виборах.

