Вибори президента Франції: опитування пророкують впевнену перемогу ультраправому кандидату

За півтора року до президентських виборів у Франції попри невизначеність зі складом учасників перегонів, дослідження пророкують упевнену перемогу представнику ультраправого "Національного об’єднання" Жордана Барделла.

Дані дослідження Odoxa наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що неможливо передбачити, хто буде в списку кандидатів у другому турі президентських виборів 2027 року, особливо за півтора року до кінцевого терміну. Але певні тенденції повільно починають вимальовуватися. І вони дають уявлення про баланс сил у французькому суспільстві.

Одним з висновків дослідження Odoxa став той факт, що ультраправе "Нацоб’єднання" впевнено домінує як в першому, так і в другому турі за будь-яких сценаріїв.

Якби вибори президента Франції відбулись цього тижня, то Барделла, якого називають спадкоємцем Марін Ле Пен, отримав би більше голосів, ніж будь-який інший кандидат.

Odoxa співставила Барделла з лідером ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люком Меланшоном, поміркованим лівим Рафаелем Глюксманом та колишніми прем'єр-міністрами Габріелем Атталем та Едуаром Філіпом.

Опитування показало, що Барделла виграє у Меланшона з результатом 74%, та з меншою перевагою переможе Глюксмана (58%), Атталя (56%) і Філіпа (53%).

Водночас автори дослідження закликають ставитись до його результатів з обережністю, адже майже третина опитаних на цьому етапі не висловлюють своїх уподобань.

Раніше Марін Ле Пен заявила, що не балотуватиметься на посаду президента Франції у 2027 році, якщо апеляційний суд не скасує її поточну заборону на участь у виборах.

У жовтні найвищий адміністративний суд Франції відхилив оскарження Ле Пен виборчих правил, через які вона наразі не може балотуватись у президенти у 2027 році.

У липні Європейський суд з прав людини також відхилив клопотання Ле Пен, у якому вона скаржилась на заборону балотуватись у президенти у 2027 році.

Читайте також: Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.