Ле Пен примет участие в президентских выборах, если выиграет апелляцию

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что планирует баллотироваться на президентских выборах 2027 года – если выиграет апелляцию на приговор по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте, который закрыл ей эту возможность.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На вопрос о предстоящих выборах Ле Пен сказала, что хочет "защитить свою невиновность" и участвовать в борьбе за президентский пост.

"Если я смогу быть кандидатом – я буду. Было бы позорно, если бы мне помешали им быть", – сказала Марин Ле Пен.

Также она заявила, что если ей все же будет запрещено баллотироваться из-за судебного приговора и на выборах 2027 года выдвигаться от партии будет ее молодой лидер Жордан Барделла, то Ле Пен не претендует на премьерский пост.

Последние опросы предсказывают уверенную победу Жордана Барделла на предстоящих президентских выборах.

