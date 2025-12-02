Біля берегів Туреччини повідомив про атаку ще один російський танкер, нібито з вантажем олії

Ще один російський танкер сповістив Туреччину, що був атакований неподалік її берегів, проте допомоги не потребує.

Про це повідомили в офіційному X Управління морських справ Туреччини, пише "Європейська правда".

Згідно з оголошенням, танкер MIDVOLGA-2 повідомив, що "був атакований" за 80 миль від берегів Туреччини "коли прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії".

🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk – DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

У повідомленні йдеться, що ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав. Судно не просило про допомогу та прямує до турецького Синопа своїм ходом. У дописі додали мапу з орієнтовним розташуванням судна.

На сервісі Marine Traffic судно з назвою MIDVOLGA-2 класифіковане як нафтовий танкер, що ходить під прапором Росії.

Залишається незрозумілим, з яких причин танкер, що, згідно з поданою інформацією, прямував з Росії до Грузії, зайшов настільки далеко від східного узбережжя Чорного моря (якщо не мали на увазі, що судно прямує з окупованого Криму).

Нагадаємо, минулої пʼятниці в Чорному морі внаслідок "зовнішнього впливу" біля узбережжя Туреччини загорілися два підсанкційні танкери. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".