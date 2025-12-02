Укр Рус Eng

Біля берегів Туреччини повідомив про атаку ще один російський танкер, нібито з вантажем олії

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 11:40 — Марія Ємець

Ще один російський танкер сповістив Туреччину, що був атакований неподалік її берегів, проте допомоги не потребує. 

Про це повідомили в офіційному X Управління морських справ Туреччини, пише "Європейська правда".

Згідно з оголошенням, танкер MIDVOLGA-2 повідомив, що "був атакований" за 80 миль від берегів Туреччини "коли прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії".

У повідомленні йдеться, що ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав. Судно не просило про допомогу та прямує до турецького Синопа своїм ходом. У дописі додали мапу з орієнтовним розташуванням судна. 

На сервісі Marine Traffic судно з назвою MIDVOLGA-2 класифіковане як нафтовий танкер, що ходить під прапором Росії. 

Залишається незрозумілим, з яких причин танкер, що, згідно з поданою інформацією, прямував з Росії до Грузії, зайшов настільки далеко від східного узбережжя Чорного моря (якщо не мали на увазі, що судно прямує з окупованого Криму).

 

Нагадаємо, минулої пʼятниці в Чорному морі внаслідок "зовнішнього впливу" біля узбережжя Туреччини загорілися два підсанкційні танкери. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Росія
Реклама: