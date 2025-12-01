Ердоган назвав атаки на судна "тіньового флоту" в Чорному морі "тривожним загостренням"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок прокоментував атаки проти суден російського "тіньового флоту" в Чорному морі в останні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Після засідання турецького уряду Ердоган сказав, що війна між Росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

"Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні", – додав він.

Минулої пʼятниці в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів біля узбережжя Туреччини загорілися два підсанкційні танкери. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT. У Туреччині спершу допускали, що танкери могли бути уражені ракетами або дронами.

За даними порталу OpenSanctions, у січні цього року США запровадили санкції проти судна VIRAT, а потім до них приєдналися Європейський Союз, Швейцарія, Велика Британія і Канада. Аналогічно, у липні цього року ЄС ввів санкції проти судна KAIROS, а потім до них приєдналися Велика Британія і Швейцарія.