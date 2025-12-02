У берегов Турции сообщил об атаке еще один российский танкер, якобы с грузом масла

Еще один российский танкер известил Турцию, что был атакован неподалеку от ее берегов, однако в помощи не нуждается.

Об этом сообщили в официальном X Управления морских дел Турции, пишет "Европейская правда".

Согласно объявлению, танкер MIDVOLGA-2 сообщил, что "был атакован" в 80 милях от берегов Турции "когда направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла".

🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk – DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

В сообщении говорится, что никто из 13 членов экипажа не пострадал. Судно не просило о помощи и направляется в турецкий Синоп своим ходом. В пост добавили карту с ориентировочным расположением судна.

На сервисе Marine Traffic судно с названием MIDVOLGA-2 классифицировано как нефтяной танкер, ходящий под флагом России.

Остается непонятным, по каким причинам танкер, который, согласно поданной информации, направлялся из России в Грузию, зашел настолько далеко от восточного побережья Черного моря (если не имели в виду, что судно направляется из оккупированного Крыма).

Напомним, в минувшую пятницу в Черном море в результате "внешнего воздействия" у побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".