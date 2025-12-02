Укр Рус Eng

У берегов Турции сообщил об атаке еще один российский танкер, якобы с грузом масла

Новости — Вторник, 2 декабря 2025, 11:40 — Мария Емец

Еще один российский танкер известил Турцию, что был атакован неподалеку от ее берегов, однако в помощи не нуждается.

Об этом сообщили в официальном X Управления морских дел Турции, пишет "Европейская правда".

Согласно объявлению, танкер MIDVOLGA-2 сообщил, что "был атакован" в 80 милях от берегов Турции "когда направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла".

В сообщении говорится, что никто из 13 членов экипажа не пострадал. Судно не просило о помощи и направляется в турецкий Синоп своим ходом. В пост добавили карту с ориентировочным расположением судна.

На сервисе Marine Traffic судно с названием MIDVOLGA-2 классифицировано как нефтяной танкер, ходящий под флагом России.

Остается непонятным, по каким причинам танкер, который, согласно поданной информации, направлялся из России в Грузию, зашел настолько далеко от восточного побережья Черного моря (если не имели в виду, что судно направляется из оккупированного Крыма).

 

Напомним, в минувшую пятницу в Черном море в результате "внешнего воздействия" у побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

