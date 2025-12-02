Зеленський прокоментував доповідь делегації про перемовини у Флориді щодо "мирного плану"

Президент України Володимир Зеленський розповів про деякі деталі перемовин у Флориді після того, як отримав детальну доповідь від української делегації.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що під час особистого спілкування з членами української делегації, яка повертається з перемовин із командою Трампа у Флориді, вони "обговорили речі, які не можуть звучати телефоном".

За його словами, голова делегації Рустем Умєров та інші доповіли "про основні акценти американської сторони в діалозі".

"Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", – повідомив президент. Нагадаємо, йдеться про скоригований план, який сформували після перемовин делегацій України та США минулими вихідними щодо початкового "плану з 28 пунктів".

Зеленський зазначив, що під час зустрічі американській стороні детально розповіли про реальну ситуацію на фронті.

"За участю розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", – пише Зеленський.

За його словами, українські дипломати "активно працюють з усіма партнерами", щоб у Європі та в "коаліції рішучих" були долучені до напрацювання рішень.

"Доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою президента Трампа, а також з європейськими партнерами. Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна сприймає дипломатичну роботу "абсолютно серйозно".

"Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", – додав Зеленський.

Зустріч Зеленського з українською делегацією, що повертається зі США, ймовірно, відбулась у Парижі – де Зеленський перебував з візитом 1 грудня, а потім пізно увечері вилетів до Дубліна.

У понеділок Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.