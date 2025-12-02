Зеленский прокомментировал доклад делегации о переговорах во Флориде по "мирному плану"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях переговоров во Флориде после того, как получил подробный доклад от украинской делегации.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что во время личного общения с членами украинской делегации, которая возвращается с переговоров с командой Трампа во Флориде, они "обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону".

По его словам, глава делегации Рустем Умеров и другие доложили "об основных акцентах американской стороны в диалоге".

"Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", – сообщил президент. Напомним, речь идет о скорректированном плане, который сформировали после переговоров делегаций Украины и США в минувшие выходные относительно первоначального "плана из 28 пунктов".

Зеленский отметил, что во время встречи американской стороне подробно рассказали о реальной ситуации на фронте.

"С участием разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", – пишет Зеленский.

По его словам, украинские дипломаты "активно работают со всеми партнерами", чтобы в Европе и в "коалиции решительных" были приобщены к наработке решений.

"Поручил продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой президента Трампа, а также с европейскими партнерами. Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию об истинных намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина воспринимает дипломатическую работу "абсолютно серьезно".

"Именно такую заинтересованность надо выжать из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч", – добавил Зеленский.

Встреча Зеленского с украинской делегацией, возвращающейся из США, вероятно состоялась в Париже – где Зеленский находился с визитом 1 декабря, а затем поздно вечером вылетел в Дублин.

В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.