Прем'єрка Литви каже про непричетність влади до інциденту з дроном в Білорусі

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не отримувала від влади інформації про інцидент з дроном, який, за звинуваченнями Мінська, залетів до Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Я дійсно не маю жодної інформації, я нічого про це не знаю...Я знаю про цей факт, але Литва не має до цього ніякого стосунку, і ми не маємо до цього жодного відношення. (...) Я не маю інформації від установ про те, що Литва якимось чином сприяла цьому", – заявила Ругінене журналістам у Сеймі у вівторок.

Білоруси стверджують, що дрон порушив повітряний простір, пролетівши з району Лаздійя, і впав поблизу Гродно.

Представник Національного кризового центру Даріус Бута відмовився коментувати, чи дійсно трапилось конкретне порушення повітряного простору, але заявив, що "це не перший випадок, коли білоруський режим вигадує різні історії та висуває звинувачення на адресу західних країн і Литви".

На той час Міністерство закордонних справ заявило, що дізналося про виклик литовського дипломата лише з повідомлень, що з'явилися у відкритому доступі.