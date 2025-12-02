Премьер Литвы говорит о непричастности власти к инциденту с дроном в Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не получала от властей информации об инциденте с дроном, который, по обвинениям Минска, залетел в Беларусь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Я действительно не имею никакой информации, я ничего об этом не знаю. (...) Я знаю об этом факте, но Литва не имеет к этому никакого отношения, и мы не имеем к этому никакого отношения. (...) У меня нет информации от учреждений о том, что Литва каким-то образом способствовала этому", – заявила Ругинене журналистам в Сейме во вторник.

Белорусы утверждают, что дрон нарушил воздушное пространство, пролетев из района Лаздийя, и упал вблизи Гродно.

Представитель Национального кризисного центра Дариус

Бута отказался комментировать, действительно ли имело место конкретное нарушение воздушного пространства, но заявил, что "это не первый случай, когда белорусский режим придумывает различные истории и выдвигает обвинения в адрес западных стран и Литвы".

К тому времени Министерство иностранных дел заявило, что узнало о вызове литовского дипломата только из сообщений, появившихся в открытом доступе.