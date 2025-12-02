Рютте прокоментував операцію проти танкерів "тіньового флоту" РФ в Чорному морі

Інциденти з ураженнями підводними дронами суден "тіньового флоту" Росії свідчать про ризик для безпеки, який спричиняє війна РФ проти України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Рютте заявив на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у вівторок, 2 грудня.

У НАТО вважають, що підриви танкерів російського "тіньового флоту" у Чорному морі – наслідок агресивної війни РФ проти України.

"Ми бачили у звітах… про два судна "тіньового флоту" в Чорному морі, які були уражені озброєними групами на вихідних. І ми також чули занепокоєння, висловлене нашим союзником – Туреччиною – щодо безпеки в Чорному морі", – повідомив Рютте.

Він додав, що з цього можна зробити лише один висновок: першопричина цих подій – у російській агресії проти України.

"Дозвольте мені сказати лише одне: я справді вважаю, що цей інцидент є ще одним доказом ширшого ризику для безпеки, спричиненого триваючою війною проти України", – підкреслив генеральний секретар НАТО.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини.