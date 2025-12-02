Рютте прокомментировал операцию против танкеров "теневого флота" РФ в Черном море

Инциденты с поражениями подводными дронами судов "теневого флота" России свидетельствуют о риске для безопасности, который влечет за собой война РФ против Украины.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, Рютте заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО во вторник, 2 декабря.



В НАТО считают, что подрывы танкеров российского "теневого флота" в Черном море – следствие агрессивной войны РФ против Украины.

"Мы видели в отчетах… о двух судах "теневого флота" в Черном море, которые были поражены вооруженными группами на выходных. И мы также слышали обеспокоенность, высказанную нашим союзником – Турцией – относительно безопасности в Черном море", – сообщил Рютте.

Он добавил, что из этого можно сделать только один вывод: первопричина этих событий – в российской агрессии против Украины.

"Позвольте мне сказать только одно: я действительно считаю, что этот инцидент является еще одним доказательством более широкого риска для безопасности, вызванного продолжающейся войной против Украины", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.



Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован недалеко от берегов Турции.