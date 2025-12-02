Ірландія відкрита до моніторингу припинення вогню в Україні

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні, після досягнення мирного рішення з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у вівторок на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Дубліні.

Глава ірландського уряду наголосив, що Ірландія відкрита до того, аби докластися до миротворчості в Україні та Європі.

"У тому, що стосується подальшої підтримки України, якщо настане припинення вогню чи буде досягнуте мирне рішення, Ірландія буде відкрита до моніторингу будь-якого припинення вогню чи інших аспектів мирного рішення. У нас є багато досвіду в Лівані, в Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності", – сказав Мартін.

Він також додав, що Ірландія готова і хоче допомогти Україні у відбудові.

Нагадаємо, у 2024 році уряд Ірландії оголосив про наймасштабніші за історію країни зміни її нейтралітету.

