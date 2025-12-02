Ирландия готова участвовать в мониторинге прекращения огня в Украине

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова принять участие в мониторинге прекращения огня в Украине после достижения мирного решения с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во вторник на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Дублине.

Глава ирландского правительства подчеркнул, что Ирландия открыта для того, чтобы приложить усилия к миротворчеству в Украине и Европе.

"В том, что касается дальнейшей поддержки Украины, если наступит прекращение огня или будет достигнуто мирное решение, Ирландия будет открыта для мониторинга любого прекращения огня или других аспектов мирного решения. У нас есть большой опыт в Ливане, в Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности", – сказал Мартин.

Он также добавил, что Ирландия готова и хочет помочь Украине в восстановлении.

Напомним, в 2024 году правительство Ирландии объявило о самых масштабных за историю страны изменениях ее нейтралитета.

Читайте также: Еще не НАТО: как Ирландия сделала шаг от нейтралитета, но не решилась на настоящие изменения