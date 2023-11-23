Уряд Ірландії оголосив про наймасштабніші за історію країни зміни її нейтралітету

Міністр закордонних справ та за сумісництвом оборони Ірландії Міхол Мартін оголосив про плани перегляду оборонної політики країни, зокрема реформу процедури відправлення миротворчих контингентів, яка є однією з відмінних рис нейтралітету країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Ключова зміна, ініційована ірландським урядом, полягатиме у відмові від системи "потрійного замка". Вона передбачає, що Ірландія може розгортати контингент чисельністю понад 12 військових за кордоном лише після дозволу уряду, парламенту й Ради безпеки ООН.

"Потрійний замок", який в Ірландії вважається наріжним каменем нейтралітету, Ірландія хоче скасувати, виключивши необхідність звернення до Радбезу ООН.

Голова ірландського МЗС пояснив, що цей орган є все менш функціональним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і через це багато військових місій Ірландії застрягають на стадії планування.

Скасування "потрійного замка" дозволить Ірландії брати участь у місіях, організованих іншими організаціями, такими як ЄС чи Африканський союз, додав Мартін. Крім того, Ірландія також могла б безпосередньо допомагати країні, яка просить допомоги у міжнародного співтовариства.

Крім того, у межах оновлення оборонної політики ірландський уряд завершить розробку нової Стратегії національної безпеки і створить першу стратегію морської безпеки – з огляду на те, що у прибережних водах країни прокладена низка важливих телекомунікаційних кабелів.

Дублін також створить Управління національної безпеки, яке відповідатиме за оформлення допусків до державної таємниці посадовцям і захист секретної інформації ЄС. Відсутність такого органу в деяких випадках викликала проблеми з обміном секретною інформацією з Євросоюзом.

Хоча Міхол Мартін говорив про необхідність посилення безпекової співпраці з ЄС і НАТО, він виключив кроки до членства в Альянсі або будь-яку іншу зміну політики військового нейтралітету, наголосивши, що це "просто не стоїть на порядку денному".

"ЄвроПравда" вже детально розповідала про те, як сформувався ірландський нейтралітет, у статті "Ірландське розширення НАТО". Але у червні уряд Ірландії провів публічний консультативний форум щодо традиції військового нейтралітету країни.

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