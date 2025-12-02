Ірландія виділить Україні 125 млн євро на військову та енергетичну підтримку

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін оголосив про надання Україні ще 125 млн євро, які спрямують на нелетальну військову допомогу та підтримку енергосистеми.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Дубліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Мартін відзначив, що Ірландія продовжить підтримувати народ України так довго, як це буде потрібно. Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Ірландія надала Україні понад 340 млн євро фінансової підтримки, із них 166 млн євро було скеровано на військову допомогу нелетального характеру.

"Сьогодні я радий оголосити, що ми надамо ще 100 млн євро на нелетальну військову допомогу та додатково 25 млн євро, щоби допомогти Україні підтримати свою енергосистему", – зазначив глава уряду Ірландії.

Він додав, що Росія навмисне цинічно б’є по енергетичній інфраструктурі України, знаючи, наскільки складною може бути зима, і намагаючись послабити дух українського народу.

"Ми робимо свій внесок, щоб впевнити, що Путін не переможе", – сказав Мартін.

Мартін також заявив, що його країна готова взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні.

У вересні Ірландія оголосила про передачу Україні 34 автомобілів та 3 роботів для розмінування.