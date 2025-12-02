Ирландия выделит Украине 125 млн евро на военную и энергетическую поддержку

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин объявил о предоставлении Украине еще 125 млн евро, которые направят на нелетальную военную помощь и поддержку энергосистемы.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Дублине во вторник, сообщает "Европейская правда".

Мартин отметил, что Ирландия продолжит поддерживать народ Украины так долго, как это потребуется. Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Ирландия предоставила Украине более 340 млн евро финансовой поддержки, из них 166 млн евро было направлено на военную помощь нелетального характера.

"Сегодня я рад объявить, что мы предоставим еще 100 млн евро на нелетальную военную помощь и дополнительно 25 млн евро, чтобы помочь Украине поддержать свою энергосистему", – отметил глава правительства Ирландии.

Он добавил, что Россия умышленно цинично бьет по энергетической инфраструктуре Украины, зная, насколько сложной может быть зима, и пытаясь ослабить дух украинского народа.

"Мы делаем свой вклад, чтобы убедить, что Путин не победит", – сказал Мартин.

Мартин также заявил, что его страна готова принять участие в мониторинге прекращения огня в Украине.

В сентябре Ирландия объявила о передаче Украине 34 автомобилей и 3 роботов для разминирования.