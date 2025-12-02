Україна та Ірландія підписали дорожню карту партнерства на 5 років

В рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Ірландії між двома країнами було підписано дорожню карту партнерства на наступні 5 років.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Дубліні, пише "Європейська правда".

Зеленський відзначив, що на зустрічі з прем’єр-міністром Міхолом Мартіном обоє лідерів детально обговорили двосторонній порядок денний.

"Ми затвердили дорожню карту партнерства між нашими країнами, Україною та Ірландією, щонайменше на наступні 5 років. Сподіваємось, що в цей період Україна вже стане членом Європейського Союзу", – сказав Зеленський.

Мартін зазначив, що дорожня карта стосується партнерства до 2030 року і охоплює такі сфери, як кіберстійкість, співпраця в галузі освіти та культури.

"Ми також зосереджені на тому, як ми можемо ще більше зміцнити економічні зв'язки між нами, включаючи програми співпраці між підприємствами, торгівлі та інвестицій", – сказав Мартін.

Мартін також оголосив про надання Україні ще 125 млн євро, які спрямують на нелетальну військову допомогу та підтримку енергосистеми.

Крім того, прем’єр Ірландії заявив, що його країна готова взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні.