Украина и Ирландия подписали дорожную карту партнерства на 5 лет

В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Ирландию между двумя странами была подписана дорожная карта партнерства на следующие 5 лет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дублине, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что на встрече с премьер-министром Михолом Мартином оба лидера подробно обсудили двустороннюю повестку дня.

"Мы утвердили дорожную карту партнерства между нашими странами, Украиной и Ирландией, по меньшей мере на следующие 5 лет. Надеемся, что в этот период Украина уже станет членом Европейского Союза", – сказал Зеленский.

Мартин отметил, что дорожная карта касается партнерства до 2030 года и охватывает такие сферы, как киберустойчивость, сотрудничество в области образования и культуры.

"Мы также сосредоточены на том, как мы можем еще больше укрепить экономические связи между нами, включая программы сотрудничества между предприятиями, торговли и инвестиций", – сказал Мартин.

Мартин также объявил о предоставлении Украине еще 125 млн евро, которые направят на нелетальную военную помощь и поддержку энергосистемы.

Кроме того, премьер Ирландии заявил, что его страна готова принять участие в мониторинге прекращения огня в Украине.