ЄС направив ветеринарну групу до Іспанії на тлі спалаху африканської чуми свиней

У вівторок, 2 грудня, в іспанській Барселоні розпочала роботу спеціальна група ветеринарів Європейського Союзу, що спеціалізуються на епідеміях, щоб допомогти стримати спалах африканської чуми свиней.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Це сталося після того, як Іспанія повідомила, що кількість диких кабанів, у яких виявлено вірус, зросла до дев'яти.

Представник Європейської комісії зазначив, що експерти з вірусології та управління ризиками відвідають уражену територію в муніципалітеті Беллатера на північний захід від Барселони, щоб оцінити ситуацію, надати консультації та підготувати звіт з рекомендаціями.

"Це буде довга зима для провінції Барселона, оскільки вона є одним з найбільших експортерів свинини Large White і втратить доступ до Китаю, свого основного клієнта", – сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

1 грудня Іспанія закликала своїх військових допомогти стримати спалах африканської чуми свиней поблизу Барселони.

Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.