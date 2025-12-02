ЕС направил ветеринарную группу в Испанию на фоне вспышки африканской чумы свиней

Во вторник, 2 декабря, в испанской Барселоне начала работу специальная группа ветеринаров Европейского Союза, специализирующаяся на эпидемиях, чтобы помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Это произошло после того, как Испания сообщила, что количество диких кабанов, у которых обнаружен вирус, возросло до девяти.

Представитель Европейской комиссии отметил, что эксперты по вирусологии и управлению рисками посетят пораженную территорию в муниципалитете Беллатера к северо-западу от Барселоны, чтобы оценить ситуацию, предоставить консультации и подготовить отчет с рекомендациями.

"Это будет долгая зима для провинции Барселона, поскольку она является одним из крупнейших экспортеров свинины Large White и потеряет доступ к Китаю, своему основному клиенту", – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

1 декабря Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны.

Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины было заблокировано после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.