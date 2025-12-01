Іспанія залучила військових, щоб стримати спалах африканської чуми свиней

Іспанія закликала своїх військових допомогти стримати спалах африканської чуми свиней поблизу Барселони – крок, спрямований на захист багатомільярдної галузі експорту свинини в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Посадовці підозрюють, що вірус міг поширитися після того, як дикий кабан з'їв заражену їжу, можливо, бутерброд, привезений з-за меж Іспанії.

У п'ятницю влада підтвердила, що у двох диких кабанів, знайдених мертвими, були виявлені позитивні результати тестів на цю хворобу. Навколо ураженої території в Беллатерра, на дальній стороні гірського хребта Кольсерола біля Барселони, була встановлена 6-кілометрова зона відчуження.

Триста каталонських поліцейських і сільських наглядачів були розгорнуті в цьому районі на північному сході Іспанії на вихідних, а в понеділок до них приєдналися 117 членів іспанського військового підрозділу з надзвичайних ситуацій, які будуть використовувати дрони для пошуку і вилучення потенційно заражених тварин.

"Найбільш вірогідний варіант ... полягає в тому, що м'ясна нарізка, бутерброд, заражена їжа могли опинитися в сміттєвому баку ... а потім дикий кабан з'їв її і заразився", – заявив у понеділок в ефірі місцевого радіо міністр сільського господарства Каталонії Оскар Ордейг.

Африканська чума свиней, хоча і нешкідлива для людини, швидко поширюється серед свиней і диких кабанів, створюючи значний економічний ризик для Іспанії, одного з найбільших світових експортерів свинини.

Заражена територія знаходиться поруч з автомагістраллю AP-7, основним транспортним маршрутом, що з'єднує Іспанію та Францію. За даними регіональної влади, розслідується ще вісім підозрюваних випадків, і очікується, що їх буде ще більше.

Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.