Чехія заявила про неможливість модернізувати танки Т-72, які хотіла передати Україні

Міністерство оборони Чехії скасувало проєкт із модернізації кількадесятьох танків T-72M4 CZ, які початково планувалось передати Україні, через відсутність гарантій їхньої придатності на полі бою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Рішення про модернізацію Т-72М4 CZ (чеської модифікації Т-72), яких на складах у Чехії близько 30, було ухвалене задовго до повномасштабної війни Росії проти України.

Згодом, коли Чехія почала закупівлю танків Leopard у Німеччини, виникла ідея скоротити масштаб модернізації до "необхідного мінімуму", щоб танки можна було ввести в експлуатацію і передати Україні.

Але чеське Міноборони у вівторок повідомило, що під час випробувань виникли проблеми з точністю стрільби танків.

"Проблеми спричинила помилковість вибраних електронних компонентів системи управління вогнем, які не були предметом оцінки. Ремонт цих компонентів технічно неможливий, що підтвердив і їхній італійський виробник", – додало відомство.

У результаті Міноборони Чехії отримало рекомендацію припинити угоду про модернізацію Т-72М4 CZ з державним підприємством VOP CZ і відшкодувати витрати, які встановить аудит.

Чехія вже раніше надала Україні значну військову допомогу, зокрема стару техніку, з початку повномасштаьної російської агресії у 2022 році і дотепер на загальну суму 17,4 млрд крон.

Громадяни Чехії здебільшого підтримують подальше надання Україні гуманітарної допомоги, тоді як їхнє ставлення до підтримки біженців і поставок зброї Києву менш однозначне.