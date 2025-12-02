Чехия заявила о невозможности модернизировать танки Т-72, которые хотела передать Украине

Министерство обороны Чехии отменило проект по модернизации нескольких десятков танков T-72M4 CZ, которые изначально планировалось передать Украине, из-за отсутствия гарантий их пригодности на поле боя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Решение о модернизации Т-72М4 CZ (чешской модификации Т-72), которых на складах в Чехии около 30, было принято задолго до полномасштабной войны России против Украины.

Впоследствии, когда Чехия начала закупку танков Leopard у Германии, возникла идея сократить масштаб модернизации до "необходимого минимума", чтобы танки можно было ввести в эксплуатацию и передать Украине.

Но чешское Минобороны во вторник сообщило, что во время испытаний возникли проблемы с точностью стрельбы танков.

"Проблемы вызвала ошибочность выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не были предметом оценки. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что подтвердил и их итальянский производитель", – добавило ведомство.

В результате Минобороны Чехии получило рекомендацию прекратить соглашение о модернизации Т-72М4 CZ с государственным предприятием VOP CZ и возместить расходы, которые установит аудит.

Чехия уже ранее предоставила Украине значительную военную помощь, в частности старую технику, с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году и до сих пор на общую сумму 17,4 млрд крон.

Граждане Чехии в основном поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к поддержке беженцев и поставкам оружия Киеву менее однозначно.