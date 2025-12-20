Донька глави МЗС Словаччини втрапила у ДТП і залишила місце події

19 грудня на небезпечній ділянці дороги Trnovské esíčko в словацькому Жиліні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі доньки міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, яка після інциденту разом з дитиною покинула місце події до прибуття поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

На місці події з'явився також міністр Бланар, який, за словами свідків, вступив у дискусію з місцевими жителями про довгострокові проблеми безпеки на цій ділянці. Приблизно через годину він також покинув місце події.

Автомобіль, що потрапив в аварію, застряг у струмку. За словами очевидців, в результаті аварії ніхто не отримав серйозних травм. За словами свідків, міністр Бланар на місці виглядав роздратованим.

"Сьогодні в другій половині дня на дорозі III/2085 в міській частині Трнове, район Жіліна, сталася дорожньо-транспортна пригода", – повідомила ввечері регіональна поліція в соціальній мережі.

За даними поліції, водійка керувала легким автомобілем марки Suzuki Vitara, який під час проходження правого повороту з невідомих причин з'їхав з дороги і передньою частиною врізався в струмок.

"Алкогольний тест, а також орієнтовний тест на наявність наркотичних та психотропних речовин дали негативний результат", – повідомили поліцейські. "В результаті ДТП ніхто не постраждав", – додали вони.

У жовтня тодішній міністр Чехії у справах Європи Міхал Дворжак потрапив в аварію, внаслідок якої дістав незначний перелом груднини.

Минулого року румунська міністерка у справах сім'ї Наталія Інтотеро потрапила в дорожню аварію, причому авто з нею перевернулось.