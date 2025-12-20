Дочь главы МИД Словакии попала в ДТП и покинула место происшествия

19 декабря на опасном участке дороги Trnovské esíčko в словацком Жилине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дочери министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, которая после инцидента вместе с ребенком покинула место происшествия до прибытия полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

На месте происшествия появился также министр Бланар, который, по словам свидетелей, вступил в дискуссию с местными жителями о долгосрочных проблемах безопасности на этом участке. Примерно через час он также покинул место происшествия.

Автомобиль, попавший в аварию, застрял в ручье. По словам очевидцев, в результате аварии никто не получил серьезных травм. По словам свидетелей, министр Бланар на месте выглядел раздраженным.

"Сегодня во второй половине дня на дороге III/2085 в городской части Трнове, район Жилина, произошло дорожно-транспортное происшествие", – сообщила вечером региональная полиция в социальной сети.

По данным полиции, водитель управляла легким автомобилем марки Suzuki Vitara, который во время прохождения правого поворота по неизвестным причинам съехал с дороги и передней частью врезался в ручей.

"Алкогольный тест, а также ориентировочный тест на наличие наркотических и психотропных веществ дали отрицательный результат", – сообщили полицейские. "В результате ДТП никто не пострадал", – добавили они.

В октябре тогдашний министр Чехии по делам Европы Михал Дворжак попал в аварию, в результате которой получил незначительный перелом грудины.

В прошлом году румынский министр по делам семьи Наталья Интотеро попала в дорожную аварию, причем авто с ней перевернулось.