Прем’єр Португалії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва в суботу вранці, де у нього запланована зустріч з українським президентом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє португальська телерадіокомпанія RTP.

До цього часу глава португальського уряду мав лише дві особисті зустрічі з Володимиром Зеленським.

Перша відбулася в Лісабоні 28 травня 2024 року, коли Зеленський відвідав Португалію і було підписано двосторонню угоду про співпрацю та безпеку. Друга відбулася в Копенгагені 2 жовтня цього року, коли вони зустрілися в кулуарах саміту і обговорили подальшу підтримку Києва з боку Португалії.

Це перший візит Луїша Монтенегру до України з моменту його приходу до влади.

Португальський прем'єр-міністр у супроводі міністра оборони Нуно Мело прибув нічним поїздом до Києва о 8:13 ранку.

Під час візиту до української столиці, крім зустрічі з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністр Португалії також зустрінеться зі своєю українською колегою Юлією Свириденко та спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

"Цей візит є перш за все виразом – а не саме оголошенням – підтримки, яка триває з першої хвилини, коли почалася невиправдана і несправедлива агресія Росії, що Португалія підтримує Україну і український народ", – заявив Монтенегру по прибутті до Києва.

Він зазначив, що цей візит до Києва має "особливе значення, тому що ми перебуваємо в країні, яка була атакована, атакується, зазнає вторгнення і перебуває у стані війни".

"Більше за будь-яку іншу країну, вона, природно, потребує нашої солідарності та нашої близькості, не кажучи вже про нашу прихильність; саме це ми і приносимо", – заявив він.

Прем'єр-міністр Португалії додав, що на даний момент "Україна потребує фінансової підтримки; немає сенсу ігнорувати це".

"Португалія робить це на двосторонній основі; Португалія допомагає Україні в рамках численних програм найрізноманітнішого характеру: з гуманітарної точки зору, з соціальної точки зору, з військової точки зору, з політичної точки зору, але Португалія також має тісні відносини між нашими громадами, і уряди також мають обов'язок представляти і висловлювати за народ те, що відчуває весь народ", – підтвердив він.

Нагадаємо, Україна та Португалія у травні 2024 року підписали безпекову угоду.

Також Португалія передала Україні шість гелікоптерів Ка-32.