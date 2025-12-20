Премьер Португалии прибыл в Киев

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев в субботу утром, где у него запланирована встреча с украинским президентом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает португальская телерадиокомпания RTP.

К этому времени глава португальского правительства имел только две личные встречи с Владимиром Зеленским.

Первая состоялась в Лиссабоне 28 мая 2024 года, когда Зеленский посетил Португалию и было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности. Вторая состоялась в Копенгагене 2 октября этого года, когда они встретились в кулуарах саммита и обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Португалии.

Это первый визит Луиша Монтенегру в Украину с момента его прихода к власти.

Португальский премьер-министр в сопровождении министра обороны Нуно Мело прибыл ночным поездом в Киев в 8:13 утра.

Во время визита в украинскую столицу, кроме встречи с Владимиром Зеленским, премьер-министр Португалии также встретится со своей украинской коллегой Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

"Этот визит является прежде всего выражением – а не именно объявлением – поддержки, которая продолжается с первой минуты, когда началась неоправданная и несправедливая агрессия России, что Португалия поддерживает Украину и украинский народ", – заявил Монтенегру по прибытии в Киев.

Он отметил, что этот визит в Киев имеет "особое значение, потому что мы находимся в стране, которая была атакована, атакуется, подвергается вторжению и находится в состоянии войны".

"Больше любой другой страны, она, естественно, нуждается в нашей солидарности и нашей близости, не говоря уже о нашей приверженности; именно это мы и приносим", – заявил он.

Премьер-министр Португалии добавил, что на данный момент "Украина нуждается в финансовой поддержке; нет смысла игнорировать это".

"Португалия делает это на двусторонней основе; Португалия помогает Украине в рамках многочисленных программ самого разнообразного характера: с гуманитарной точки зрения, с социальной точки зрения, с военной точки зрения, с политической точки зрения, но Португалия также имеет тесные отношения между нашими общинами, и правительства также имеют обязанность представлять и выражать за народ то, что чувствует весь народ", – подтвердил он.

Напомним, Украина и Португалия в мае 2024 года подписали соглашение по безопасности.

Также Португалия передала Украине шесть вертолетов Ка-32.