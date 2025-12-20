Болгарію сколихнуло несподіване усунення з ефіру популярної телеведучої

Звільнення відомої болгарської телеведучої Марії Цанцарової викликало бурхливу реакцію, знову розпаливши занепокоєння щодо політичного тиску на ЗМІ на тлі відставки уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Цанцарова, ведуча політичного токшоу "Цього ранку" на провідному болгарському телеканалі bTV, у п'ятницю отримала повідомлення про припинення роботи.

Журналісти та громадяни відреагували на це, зібравшись у п'ятницю ввечері біля штаб-квартири bTV в Софії, висловивши солідарність із Цанцаровою та її співведучим Златиміром Йочевим, якого також звільнили.

"Ми закликаємо керівництво bTV ухвалити розумне рішення, яке не суперечить інтересам громадськості та законодавству, що захищає свободу слова", – сказала Асоціація європейських журналістів Болгарії.

Телеканал пізніше заперечив звільнення журналістів, заявивши, що компанія "веде діалог з Марією Цанцаровою і обговорює можливості розвитку програмного контенту з її активною участю в новому році, що є стандартною практикою".

Ні Цанцарова, ні Йочев публічно не коментували ці події.

Звільнення Цанцарової відбувається в період глибоких політичних заворушень у Болгарії: минулого тижня коаліційний уряд країни на чолі з Росеном Желязковим пішов у відставку після однієї з найбільших хвиль антиурядових протестів в історії країни.

При цьому новий уряд не буде сформовано до кінця року.

Читайте також: Криза за крок до євро: чому Болгарію охопили протести та які наслідки це може мати.