Болгарию всколыхнуло неожиданное устранение из эфира популярной телеведущей

Увольнение известной болгарской телеведущей Марии Цанцаровой вызвало бурную реакцию, вновь разжегши беспокойство по поводу политического давления на СМИ на фоне отставки правительства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Цанцарова, ведущая политического ток-шоу "Сегодня утром" на ведущем болгарском телеканале bTV, в пятницу получила уведомление о прекращении работы.

Журналисты и граждане отреагировали на это, собравшись в пятницу вечером у штаб-квартиры bTV в Софии, выразив солидарность с Цанцаровой и ее соведущим Златимиром Йочевым, которого также уволили.

"Мы призываем руководство bTV принять разумное решение, которое не противоречит интересам общественности и законодательству, защищающему свободу слова", – заявила Ассоциация европейских журналистов Болгарии.

Телеканал позже опроверг увольнение журналистов, заявив, что компания "ведет диалог с Марией Цанцаровой и обсуждает возможности развития программного контента с ее активным участием в новом году, что является стандартной практикой".

Ни Цанцарова, ни Йочев публично не комментировали эти события.

Увольнение Цанцаровой происходит в период глубоких политических волнений в Болгарии: на прошлой неделе коалиционное правительство страны во главе с Росеном Желязковым пошло в отставку после одной из крупнейших волн антиправительственных протестов в истории страны.

При этом новое правительство не будет сформировано до конца года.

