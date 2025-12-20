Зеленський: США запропонували формат спільних переговорів з Україною і Росією

Президент Володимир Зеленський сказав, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру в суботу в Києві.

Зеленський сказав, що очікує доповіді від секретаря РНБО і очільника української делегації Рустема Умєрова, яка працює у США.

"Сполучені Штати Америки сказали, що в них буде окрема зустріч із представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію: Україна, Америка, "руські" – і, оскільки там є представники Європи, тому, напевно, і Європи. Чому я кажу напевно? Тому що було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч", – додав він.

За словами президента, таку спільну зустріч було б доцільно проводити, "якщо ми будемо з вами розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла, Америка-Україна".

"Будемо розуміти, є там позитив чи нема там позитиву. І будемо розуміти і відштовхуватись саме від цього", – додав Зеленський.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

Американські переговірники мають намір зустрітися з російськими посадовцями у Флориді в суботу для проведення останніх переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.