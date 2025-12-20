Укр Рус Eng

Переговірники України і США домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом

Новини — Субота, 20 грудня 2025, 09:28 — Іванна Костіна

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Умєров зазначив, що за підсумками зустрічі поінформував президента України.

 "Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", – написав він.

Державний секретар Марко Рубіо у пʼятницю сказав, що США "досягли значного прогресу" в переговорах щодо України, але попередив, що "попереду ще довгий шлях".

Повідомляли, що представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

