Зеленский: США предложили формат совместных переговоров с Украиной и Россией

Президент Владимир Зеленский сказал, что Соединенные Штаты предложили провести "мирные переговоры" совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в субботу в Киеве.

Зеленский сказал, что ожидает доклада от секретаря СНБО и главы украинской делегации Рустема Умерова, которая работает в США.

"Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России, и они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, "русские" – и, поскольку там есть представители Европы, поэтому, наверное, и Европы. Почему я говорю наверняка? Потому что было бы логично, если делать такую совместную встречу", – добавил он.

По словам президента, такую совместную встречу было бы целесообразно проводить, "если мы будем с вами понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла, Америка-Украина".

"Будем понимать, есть там позитив или нет там позитива. И будем понимать и отталкиваться именно от этого", – добавил Зеленский.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

Американские переговорщики намерены встретиться с российскими чиновниками во Флориде в субботу для проведения последних переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине.