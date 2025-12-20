Представники США та Росії продовжать у Флориді переговори щодо війни

Американські переговірники мають намір зустрітися з російськими посадовцями у Флориді в суботу для проведення останніх переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться після п'ятничних переговорів США з українськими та європейськими посадовцями, останніх обговорень мирного плану, який породив певну надію на вирішення конфлікту.

Посланець правителя РФ Кирил Дмитрієв очолює російську делегацію, яка зустрінеться з магнатом нерухомості, а нині дипломатом Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Марко Рубіо, головний дипломат і радник з національної безпеки Трампа, заявив, що також може приєднатися до переговорів.

Попередні зустрічі відбувалися в гольф-клубі Віткоффа в Маямі, на пляжі Галлендейл.

На початку цього тижня американські, українські та європейські посадовці повідомили про прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва в рамках переговорів про припинення війни, але залишається незрозумілим, чи будуть ці умови прийнятними для Москви.

Російське джерело повідомило Reuters, що будь-які зустрічі між Дмитрієвим та українськими переговірниками були виключені.

Американські розвідники продовжують попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну, повідомили джерела, обізнані з розвідданими, що суперечить твердженням деяких американських посадовців про те, що Москва готова до миру.

Державний секретар Марко Рубіо у пʼятницю сказав, що США "досягли значного прогресу" в переговорах щодо України, але попередив, що "попереду ще довгий шлях".