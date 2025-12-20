ЗМІ: Ізраїль хоче ознайомити США з планами нових ударів по Ірану

Ізраїль готується проінформувати президента США Дональда Трампа про варіанти повторного нападу на Іран через стурбованість довкола його ядерної та ракетної програм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News із посиланням на пʼять проінформованих джерел.

За інформацією NBC News, ізраїльські посадовці все більше стурбовані тим, що Іран розширює виробництво своєї програми балістичних ракет, яка була пошкоджена ізраїльськими військовими ударами на початку цього року.

Ізраїльська сторона також стурбована, що Іран відновлює об'єкти збагачення урану, які США бомбардували в червні, повідомили джерела телеканалу.

Але, додали ці джерела, Ізраїль вважає більш нагальними проблемами зусилля Ірану з відновлення об'єктів, де виробляються балістичні ракети, та ремонту пошкоджених систем протиповітряної оборони.

Фінансування іранських проксі-організацій у регіоні також є пріоритетним питанням для ізраїльтян, сказав NBC News співрозмовник, який безпосередньо знає про плани Ізраїлю.

Очікується, що Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться наприкінці грудня, і під час цієї зустрічі Нетаньягу має намір довести президенту США, що розширення Іраном своєї програми балістичних ракет становить загрозу, яка може вимагати швидких дій.

Ізраїльський лідер, як очікується, представить Трампу варіанти для США щодо приєднання або надання допомоги в будь-яких нових військових операціях про Ірану, повідомили джерела NBC News.

Занепокоєння Ізраїлю щодо Ірану виникає в той час, коли Тегеран висловив зацікавленість у відновленні дипломатичних переговорів зі США, спрямованих на обмеження ядерної угоди, що потенційно може ускладнити підхід Ізраїлю до Трампа щодо нових ударів.

Удари, які США завдали в червні по Ірану, відомі як операція "Опівнічний молот", залучили понад 100 літаків, підводний човен і сім бомбардувальників B-2.

Трамп заявив, що вони "знищили" іранські об'єкти збагачення урану, хоча деякі попередні оцінки вказують на те, що збитки, можливо, не були такими значними, як заявив президент США.

В той же час ізраїльські війська завдали удару по декількох іранських об'єктах балістичних ракет.