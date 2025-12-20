СМИ: Израиль хочет ознакомить США с планами новых ударов по Ирану

Израиль готовится проинформировать президента США Дональда Трампа о вариантах повторного нападения на Иран из-за обеспокоенности его ядерной и ракетной программами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News со ссылкой на пять информированных источников.

По информации NBC News, израильские чиновники все больше обеспокоены тем, что Иран расширяет производство своей программы баллистических ракет, которая была повреждена израильскими военными ударами в начале этого года.

Израильская сторона также обеспокоена тем, что Иран восстанавливает объекты по обогащению урана, которые США бомбили в июне, сообщили источники телеканала.

Но, добавили эти источники, Израиль считает более насущными проблемами усилия Ирана по восстановлению объектов, где производятся баллистические ракеты, и ремонту поврежденных систем противовоздушной обороны.

Финансирование иранских прокси-организаций в регионе также является приоритетным вопросом для израильтян, сказал NBC News собеседник, который непосредственно знает о планах Израиля.

Ожидается, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в конце декабря, и во время этой встречи Нетаньяху намерен доказать президенту США, что расширение Ираном своей программы баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать быстрых действий.

Израильский лидер, как ожидается, представит Трампу варианты для США по присоединению или оказанию помощи в любых новых военных операциях против Ирана, сообщили источники NBC News.

Обеспокоенность Израиля по поводу Ирана возникает в то время, когда Тегеран выразил заинтересованность в возобновлении дипломатических переговоров с США, направленных на ограничение ядерного соглашения, что потенциально может осложнить подход Израиля к Трампу в отношении новых ударов.

Удары, которые США нанесли в июне по Ирану, известные как операция "Полуночный молот", привлекли более 100 самолетов, подводную лодку и семь бомбардировщиков B-2.

Трамп заявил, что они "уничтожили" иранские объекты по обогащению урана, хотя некоторые предварительные оценки указывают на то, что ущерб, возможно, не был таким значительным, как заявил президент США.

В то же время израильские войска нанесли удар по нескольким иранским объектам баллистических ракет.