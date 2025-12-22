У Вільнюсі сплюндрували меморіал на честь загиблих представників білоруської опозиції

У Вільнюсі біля будівлі посольства Білорусі осквернили меморіал, присвячений пам'яті загиблих представників білоруської опозиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомив Департамент поліції, у неділю в період з 14:00 до 18:50 на вулиці Міндаугаса, біля огорожі посольства Білорусі, невідома особа розбила скло в чотирьох фоторамках, встановлених на місці. На фотографіях були зображені загиблі представники білоруської опозиції.

Невстановлений зловмисник також поглумився над фотографіями і розбив свічники зі свічками.

Зібрано матеріал за фактом порушення громадського порядку.

Як зазначається, в районі Науяместіс у столиці, біля огорожі посольства Білорусі, вже багато років на тротуарі виставлені портрети загиблих опозиціонерів, тут запалюють свічки. Таким чином жителі Вільнюса вшановують пам'ять жертв, убитих режимом.

Кілька років тому проросійський активіст Раулінас Рагельскіс, який склав фотографії загиблих у сміттєвий мішок, був притягнутий до суду за ці дії.

Як повідомлялося, литовська поліція відтепер здійснюватиме охорону лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Тихановська та принаймні частина її офісу планують переїхати з Вільнюса до Варшави.