У Литві охороняти Тихановську відтепер буде поліція

Литовська поліція відтепер здійснюватиме охорону лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердив представник Департаменту поліції Рамунас Матоніс, його цитує LRT.

Досі безпеку лідерки опозиції Білорусі забезпечувала литовська Служба охорони керівництва (СОК).

"Можу підтвердити, що охорона Тихановської переходить до поліції", – повідомив Матоніс.

За його словами, це відбудеться "найближчими днями".

7 жовтня цього року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживає у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною є переоцінка рівня загрози.

Очільниця уряду Литви Інга Ругінене зазначила, що охорона Тихановської не була скасована, а "адаптована до сучасних реалій". На її думку, литовські служби "роблять чудову роботу, щодня оцінюючи рівень загрози та моделюючи, які заходи безпеки слід вжити на основі цього".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ситуація щодо безпеки Тихановської драматизується.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Тихановська та принаймні частина її офісу планують переїхати з Вільнюса до Варшави.