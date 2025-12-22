В Вильнюсе осквернили мемориал в честь погибших представителей белорусской оппозиции

В Вильнюсе возле здания посольства Беларуси был осквернен мемориал, посвященный памяти погибших представителей белорусской оппозиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщил Департамент полиции, в воскресенье в период с 14:00 до 18:50 на улице Миндаугаса, возле ограды посольства Беларуси, неизвестный разбил стекло в четырех фоторамках. На фотографиях были изображены погибшие представители белорусской оппозиции.

Неустановленный злоумышленник также осквернил фотографии и разбил подсвечники со свечами.

Собраны материалы по факту нарушения общественного порядка.

Как отмечается, в районе Науяместис в столице, возле ограды посольства Беларуси, уже много лет на тротуаре выставлены портреты погибших оппозиционеров, здесь зажигают свечи. Таким образом жители Вильнюса чтят память жертв, убитых режимом.

Несколько лет назад пророссийский активист Раулинас Рагельскис, который сложил фотографии погибших в мусорный мешок, был привлечен к суду за эти действия.

Как сообщалось, литовская полиция отныне будет осуществлять охрану лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Недавно СМИ сообщили, что Тихановская и по крайней мере часть ее офиса планируют переехать из Вильнюса в Варшаву.