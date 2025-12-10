ЗМІ: Тихановська переїде з Вільнюса до Варшави

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та принаймні частина її офісу планують переїхати з Вільнюса до Варшави.

Цю інформацію підтвердили білоруській службі "Радіо Свобода" кілька поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Питання дати переїзду та того, які члени команди можуть супроводжувати Тихановську до Варшави, залишаються відкритими.

"Рішення про переїзд прийнято на 100%", – повідомило одне з джерел "Радіо Свободи".

Один із варіантів, який розглядається, – частина офісу Тихановської продовжить працювати в столиці Литви.

Радник Тихановської Денис Кучинський не дав чіткої відповіді на запитання про переїзд офісу.

"Ми все ще чекаємо на остаточний план безпеки, систему безпеки, яка повинна бути забезпечена для (Світлани Тихановської) в Литві. Наразі Світлана перебуває під захистом Литви, державної служби безпеки. Тільки після того, як ми отримаємо остаточне рішення від Литви, ми проаналізуємо пропозицію і вирішимо, як діяти далі", – прокоментував Кучинський.

За його словами, вони "хотіли б залишитися і продовжувати працювати у Вільнюсі", але "кілька місяців тому, коли виникла ця ситуація, ми почали розглядати різні варіанти". Він додав, що на сьогодні "немає дати переїзду чи будь-якого такого плану".

7 жовтня цього року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживає у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною є переоцінка рівня загрози.

Очільниця уряду Литви Інга Ругінене зазначила, що охорона Тихановської не була скасована, а "адаптована до сучасних реалій". На її думку, литовські служби "роблять чудову роботу, щодня оцінюючи рівень загрози та моделюючи, які заходи безпеки слід вжити на основі цього".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ситуація щодо безпеки Тихановської драматизується.