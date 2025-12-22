У Німеччині готують посилення протидії гібридним загрозам з-за кордону

Нова безпекова ініціатива, оголошена федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александром Добріндтом на наступний рік, передбачає посилення заходів боротьби з гібридними загрозами з-за кордону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Handelsblatt.

Добріндт оголосив про наступальну політику в галузі безпеки проти зовнішніх загроз, тероризму та організованої злочинності. "З цією метою ми посилюємо наші органи безпеки, надаючи їм чіткі повноваження", – заявив Добріндт.

За словами Добріндта, цифровим атакам, цілеспрямованій дезінформації та актам саботажу проти критичної інфраструктури, особливо тим, що походять з Росії, повинні протидіяти ефективніше, ніж раніше. Федеральним органам безпеки слід дозволити, в рамках їхніх зусиль із запобігання загрозам, виводити з ладу серверну інфраструктуру або цифрові системи зловмисників, навіть ті, що знаходяться за кордоном.

Зараз створюється правова база для цього. Наприклад, новий закон про Федеральну розвідувальну службу (BND) "знаходиться на початковій стадії узгодження", повідомив Handelsblatt Марк Генріхманн (CDU), голова парламентського комітету з нагляду за розвідувальними службами.

Добріндт передбачає завершення так званого Cyber Dome наступного року. Цей проєкт передбачає автоматизований захист від кібератак. Міністр має намір скористатися досвідом Ізраїлю та тісно співпрацювати з цією країною.

Нагадаємо, Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини (BKA) з початку року зареєструвало понад 1000 підозрілих польотів дронів.

Минулого тижня федеральний уряд і уряди земель відкрили в Берліні Спільний центр захисту від дронів (GDAZ), щоб краще виявляти і нейтралізувати дрони, що літають незаконно. Початок роботи заплановано на січень.