У Німеччині запускають новий національний центр із захисту від дронів

У Німеччині 17 грудня відкрили новий національний центр із захисту від дронів, щоб забезпечити кращу координацію між центральним урядом і владою федеральних земель.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Відкриття центру відбулось на тлі серії інцидентів з невідомими дронів, які фіксували в останні місяці.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що за багатьма подібними інцидентами у Німеччині та інших країнах Європи стоїть Росія.

Відкриваючи новий Об'єднаний центр із захисту від дронів у Берліні, міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що, хоча Німеччина не перебуває у стані війни, "ми майже щодня стаємо мішенню гібридних військових тактик".

Він також додав, що в останні місяці фіксують ще більше інцидентів з дронами.

"Ми припускаємо, що в багатьох випадках ці дрони контролюються ворожими силами", – сказав Добріндт.

За його словами, новий центр об'єднає федеральні та 16 земельних поліцейських сил Німеччини для створення "бази даних, яка дозволить нам... розробити прогнозні моделі, здатні визначати стратегії агресорів, у тому числі іноземних держав".

На початку цього місяця Німеччина також створила новий поліцейський підрозділ, що спеціалізується на захисті від дронів, в якому планують залучити понад 130 співробітників.

Цього року німецькі законодавці надали поліції ширші повноваження щодо збиття дронів у разі необхідності.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.