В Германии готовят усиление противодействия гибридным угрозам из-за границы

Новая инициатива в области безопасности, объявленная федеральным министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом на следующий год, предусматривает усиление мер борьбы с гибридными угрозами из-за рубежа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Handelsblatt.

Добриндт объявил о наступательной политике в области безопасности против внешних угроз, терроризма и организованной преступности. "С этой целью мы укрепляем наши органы безопасности, предоставляя им четкие полномочия", – заявил Добриндт.

По словам Добриндта, цифровым атакам, целенаправленной дезинформации и актам саботажа против критической инфраструктуры, особенно исходящим из России, нужно противодействовать более эффективно, чем раньше. Федеральным органам безопасности следует разрешить, в рамках их усилий по предотвращению угроз, выводить из строя серверную инфраструктуру или цифровые системы злоумышленников, даже те, которые находятся за рубежом.

Сейчас создается правовая база для этого. Например, новый закон о Федеральной разведывательной службе (BND) "находится на начальной стадии согласования", сообщил Handelsblatt Марк Генрихманн (CDU), председатель парламентского комитета по надзору за разведывательными службами.

Добриндт предполагает завершение так называемого Cyber Dome в следующем году. Этот проект предусматривает автоматизированную защиту от кибератак. Министр намерен воспользоваться опытом Израиля и тесно сотрудничать с этой страной.

Напомним, Федеральное уголовное полицейское управление Германии (BKA) с начала года зарегистрировало более 1000 подозрительных полетов дронов.

На прошлой неделе федеральное правительство и правительства земель открыли в Берлине Объединенный центр защиты от дронов (GDAZ), чтобы лучше выявлять и нейтрализовывать дроны, летающие незаконно. Начало работы запланировано на январь.