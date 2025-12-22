У Німеччині цьогоріч зафіксували понад 1000 підозрілих польотів дронів

Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини (BKA) з початку року зареєструвало понад 1000 підозрілих польотів дронів.

Ця інформація походить з внутрішнього федерального звіту про загрозу, яку становлять дрони як інструмент для вчинення злочинів, який був складений вперше, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Звіт про загрози, пов'язані з дронами, складається з початку року і включає "всі дані про підозрілі випадки". Також включена інформація від збройних сил Німеччини. "Найбільше постраждали військові об'єкти, аеропорти та інші критичні інфраструктурні об'єкти, такі як виробники зброї та портові споруди", – сказав глава BKA Хольгер Мюнх.

Він заявив Bild, що існує "виражений рівень загрози".

На запитання, чи дрони завжди контролюються російськими суб'єктами, Мюнх відповів: "Ми не знаємо цього з абсолютною впевненістю". Це також пов'язано з тим, що навіть знайти і допитати пілотів дронів дуже складно. Однак у багатьох випадках Мюнх підозрює, що це "очевидно" контрольована державою діяльність, спрямована на поширення невизначеності.

Окрім психологічного впливу, польоти дронів можуть також слугувати для збору розвідувальної інформації. Мюнх конкретно згадав про польоти над військовими об'єктами, сказавши: "Над військовими об'єктами в Німеччині, де також проходять підготовку українські солдати, які можуть мати при собі смартфони, часто здійснюються польоти. Дрон вимірює, які смартфони присутні, і потім, можливо, може знову їх виявити на українському фронті".

Минулого тижня федеральний уряд і уряди земель відкрили в Берліні Спільний центр захисту від дронів (GDAZ), щоб краще виявляти і нейтралізувати дрони, що літають незаконно. Початок роботи заплановано на січень.

На початку місяця федеральна поліція отримала підрозділ захисту від дронів, який незабаром налічуватиме 130 фахівців. Він буде розміщений в аеропортах, у столиці та по всій країні поблизу об'єктів, що мають значення для безпеки. Він використовуватиме, серед іншого, системи глушіння з підтримкою штучного інтелекту та автоматизовані дрони-перехоплювачі.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.