Греція врятувала десятки мігрантів біля острова Гавдос

Ще 60 мігрантів були врятовані біля найпівденнішого острова Греції Гавдос у понеділок рано-вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Їх перевезли до порту Палеохора на більшому сусідньому острові Крит.

Рятувальна операція відбулася після іншої операції в неділю ввечері, коли біля Палеохори було підібрано 108 мігрантів. Влада не надала жодних додаткових подробиць про ці інциденти.

У п'ятницю берегова охорона врятувала близько 540 мігрантів з рибальського човна біля Гавдоса, що є однією з найбільших груп, які прибули до Греції за останні місяці.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.