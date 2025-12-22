Греция спасла десятки мигрантов возле острова Гавдос

Еще 60 мигрантов были спасены возле самого южного острова Греции Гавдос в понедельник рано утром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Их перевезли в порт Палеохора на большом соседнем острове Крит.

Спасательная операция состоялась после другой операции в воскресенье вечером, когда у Палеохоры было подобрано 108 мигрантов. Власти не предоставили никаких дополнительных подробностей об этих инцидентах.

В пятницу береговая охрана спасла около 540 мигрантов с рыбацкой лодки возле Гавдоса, что является одной из крупнейших групп, прибывших в Грецию за последние месяцы.

Греция была на передовой миграционного кризиса 2015-16 годов, когда более миллиона человек с Ближнего Востока и Африки прибыли на ее берега, прежде чем отправиться в другие европейские страны, главным образом в Германию.

Хотя с тех пор миграционные потоки уменьшились, как на Крите, так и на Гавдосе – двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью – за последний год наблюдается резкое увеличение количества лодок с мигрантами, прибывающих преимущественно из Ливии, а смертельные аварии на этом маршруте остаются распространенным явлением.

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.